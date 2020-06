Manutenzioni di parchi e spiagge: nuovie panchine mentre le spiagge si "fanno belle"

Proseguono i lavori di manutenzione sulle spiagge anconetane Domenica 14 giugno è toccato a Portonovo dove ha preso il via il livellamento della ghiaia nella spiaggia zona ex Ramona. L'intervento è stato realizzato per favorire un migliore accesso allo spiaggia da parte dei bagnanti, ma anche per agevolare il mantenimento delle distanze di sicurezza per il Covid-19. I prossimi giorni l'operazione sarà eseguita anche nelle spiagge libere zona Moletto, zona Torre e zona Chiesetta. «I lavori – spiega l'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi – proseguiranno per altre tre notti fino al completamento di tutto il tratto di spiaggia».

Ma non finisce qui: infatti il Comune fa sapere che anche i parchi avranno nuovi arredi. «Per favorire una più agevole fruizione dei parchi anche nell'ottica del distanziamento anti Covid - spiega la nota dell'amministrazione dorica - sono in corso l'adozione di alcune migliorie, richieste anche dagli stessi cittadini. E' il caso di Forte Altavilla dove sono state posizionate alcune nuove panchine, la cui sistemazione era stata sollecitata nel corso di una assemblea pubblica con il quartiere e il CTP2, svoltasi alla presenza dell'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi e della presidente del Consiglio Comunale, Susanna Dini. Un analogo intervento è stato realizzato nei parchi Francella di Posatora, nel parco Gioberti e nel parco Ete. In questo caso sono stati installati tavoli da picnic con relative sedute».