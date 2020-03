Manutenzioni, interventi su segnaletica e aree verdi di Palombina e Falconara Centro

FALCONARA - Strade e aree verdi di Palombina Vecchia e Falconara centro entrano in sala trucco. Proseguono gli interventi eseguiti dagli operai comunali per la cura del verde e il rifacimento della segnaletica, che in questi giorni si sono concentrati in particolare nella zona sud del territorio e sono proseguiti nella zona del centro città. Su disposizione dell’assessore alle Manutenzioni Romolo Cipolletti è stata sfalciata l’erba nell’area parcheggio di via Liguria dove è installata la fontana pubblica, nel piccolo parco adiacente l’ex asilo Oasi San Francesco sempre in via Liguria e la rotatoria di via Santorre di Santarosa. Sempre nella zona di Palombina Vecchia è stata rifatta da parte dell’azienda incaricata la segnaletica in molte strade del quartiere, come nelle vie Campania, Valle d’Aosta, Emilia, Calabria, Piemonte, Palombina Vecchia, Toscana, Abruzzi.

Nella zona del centro è stata sfalciata l’erba nell’area verde all’incrocio tra via Bottego e via Castelfidardo ed eliminate le erbacce lungo il marciapiede di via Bottego. Il prossimo intervento riguarderà la manutenzione della maxi aiuola di piazza Mazzini. «Gli interventi per la cura del verde e il rifacimento della segnaletica – annuncia l’assessore Cipolletti – proseguiranno nei prossimi giorni nelle altre zone della città, dopo un primo ciclo di lavori che hanno riguardato Castelferretti, Villanova e Falconara Alta. Presto, inoltre, le ditte incaricate della manutenzione delle aree verdi termineranno la potatura degli alberi e si dedicheranno agli sfalci dell’erba nei parchi cittadini».