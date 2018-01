Manutenzioni in città, al via l'intervento in zona Duomo

Continuano gli interventi di manutenzione ordinaria e decoro di varie aree verdi e zone della città. Un importante intervento è stato già iniziato in via Giovanni 23esimo, dalla piazza del Duomo, fino a piazza Dante, compresa la "fonte" lungo la scalinata di via Rupi Comunali. La sistemazione è stata effettuata con la potatura siepi, arbusti e alberi sporgenti.

In piazza del Senato si procederà alla potatura completa di 4 piante. Nel parcheggio scambiatore di via San Giacomo della Marca (cimitero) potature di siepi,arbusti e bonifica erbacce. Infine, nei Giardini di via Panoramica si procederà alla potatura di siepi , arbusti e palme.

“Ribadisco l'impegno di continuare a mantenere, con interventi mirati, il decoro di zone d'interesse della città – spiega l'assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi – così come interverremo nei prossimi giorni con un programma specifico per la potatura di oltre 600 alberature cittadine”. Intanto a Palombina oggi sono iniziati i lavori di riqualificazione del Vialetto Almagà con la rimozione delle siepi e degli alberi, pioppi vecchi ammalati da tempo . Verranno rimessi a dimora nuovi alberi sia sul lato Ferrovia (rispettando le norme e le richieste RFI) sia lato strada, sarà' spostata inoltre la fermata bus e rifatto il vialetto con nuova pavimentazione.