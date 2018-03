E' in corso la manutenzione del verde in città, ma senza inquinare

Manutenzione del verde ma senza inquinare. E' in corso la manutenzione del verde, in particolare dell'erba negli spazi pubblici in vista delle feste pasquali per rendere più accogliente la città. Una manutenzione affidata alla ditta Patrizio Bugari di Ancona che si è aggiudicata l'appalto, a partire dalla zona del Passetto e di altri spiazzi verdi. E all'insegna dell'ecologia perché gli operai dell'azienda stanno infatti utilizzando utensili eco-friendly, tutti a batteria e senza alcun tipo di emissione inquinante e nemmeno rumorosi.

La manutenzione, che ha riguardato anche un'area nei pressi del Duomo di San Ciriaco, toccherà il Passetto e domani piazza Cavour per poi proseguire anche in altre zone verdi. Intanto è partita anche la manutenzione delle aree verdi delle scuole e dei parchi cittadini, con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibili gli spazi con l'arrivo della bella stagione.