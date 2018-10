Manutenzione e nuove attrezzature, il Comune rifà nuova l'associazione di volontariato

Manutenzione della sede di via Brecce Bianche e nuove attrezzature in arrivo, tra cui un ponte radio completo, renderanno sempre più incisiva sul territorio comunale l'azione degli aderenti al Nucleo Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Ancona Parco del Conero, che per festeggiare i traguardi operativi del 2018 si sono dati appuntamento l'altro giorno in un incontro conviviale presieduto dal Presidente Francesco Beani e con la partecipazione dell'assessore Stefano Foresi.

«La nostra sede operativa di Via Brecce Bianche – ha detto il presidente Beani - può accogliere adesso i volontari del Gruppo comunale protezione civile e dell'ANC in tutto comfort e sicurezza (ripristino dell'impianto di riscaldamento - aggiunta dell'impianto di condizionamento dell'aria – inferriate). Nei prossimi giorni sarà effettuata la sistemazione del manto stradale che porta all'ingresso della sede, a seguito dei lavori di impianto della rotatoria del maxi incrocio del parcheggio scambiatore di fronte alle scuole Rodari”.

Il gruppo svolge attività a titolo gratuito da anni sul territorio comunale dotato delle attrezzature necessarie per essere d'aiuto alla popolazione anche in caso di calamità di natura idrogeologica/sismica con operatori volontari che ricevono una idonea formazione continua. Tra le nuove attrezzature di cui il Nucleo A.N.C. Ancona potrà usufruire a breve, anche un ponte radio completo, dotato di antenna e accessori vari e che servirà il territorio in caso di necessità visto che l'associazione ha regolare concessione di frequenza radio rilasciata dal competente Ministero delle Comunicazioni. L'assessore Foresi ha ringraziato tutti per il grande impegno e disponibilità che gli stessi hanno offerto nel corso degli anni in favore della collettività dorica.