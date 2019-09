Manutenzione delle scuole, approvati interventi per oltre 300mila euro

ANCONA - La Giunta comunale nell'ultima seduta ha approvato il piano di interventi di manutenzione straordinaria finanziato con fondi comunali. L'importo totale delle opere è pari a 310 mila euro e riguarderà le scuole Maggini per il rifacimento dei bagni, le scuole Marconi per il rifacimento della copertura sovrastante l'atrio. Alla scuola Babylandia di Pietralacroce interventi per l' Impermeabilizzazione della copertura. Alle Fermi Don Milani si procederà sulle facciate, alla sistemazione della copertura e della fognatura; all'Alba Serena di Torrette invece i lavori riguarderanno gli intonaci, le tinteggiature esterne, l'impermeabilizzazione della copertura.

Alle Aporti infine, si lavorerà alla sistemazione dell'ingresso, della scala di sicurezza e dell'area esterna. “Si tratta di opere di manutenzione straordinaria che abbiamo calendarizzato e che presto prenderanno avvio – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini -. In questo modo, oltre a sistemare gli spazi, miglioriamo la vivibilità dei luoghi per insegnanti e bambini che ogni giorno utilizzano queste scuole”.