Frane e buche, proseguono gli interventi del Comune: ecco dove

Proseguono gli interventi nel territorio comunale per porre rimedio ai danni prodotti dalla neve, dal ghiaccio e dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni, a cura dell'assessorato alle Manutenzioni. Ditte specializzate e addetti del magazzino comunale sono attivi sul campo per ripristinare e mettere in sicurezza le strade intervenendo sulle buche.

Il programma di domani, 9 marzo, messo a punto tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini e delle situazioni accertate di pericolosità, riguarda le seguenti zone e vie: Pietralacroce, via Conero, Angelini, Gervasoni, XXV Aprile e Bramante; piazza Cavour, Largo XXIV maggio, Università, Barcaglione, via Conca e Via Birarelli. Infine, a cura del magazzino comunale, con copertura con asfalto a caldo, le vie I° maggio, Albertini e Scataglini

I lavori proseguiranno nei prossimi giorni sulla base del piano delle manutenzioni messo a punto. Tre le squadre che stanno lavorando in queste giorni: oltre a quella del magazzino comunale, sono impegnate sul campo due ditte esterne.