Manutenzione delle strade, lavori in via Piave: modifiche alla viabilità

Prendono il via lunedì 2 luglio i lavori di manutenzione stradale in via Piave. In programma la fresatura di tutta la superficie stradale e la successiva formazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Per tali operazioni è stato necessario chiudere al traffico veicolare (eccetto mezzi di soccorso, automezzi dei carabinieri, operazioni di carico e scarico del supermercato e, quando la logistica di cantiere lo consente, anche i residenti) nel tratto compreso tra via Giannelli a via Orsi, per i bus è prevista la deviazione in via De Bosis, per poi scendere verso piazza Cavour da viale della Vittoria.

Al fine di consentire il transito dei bus nelle suddette vie verranno adottati dispositivi provvisori (cordoli in gomma gialli sormontabili) per impedire il parcheggio di veicoli in prossimità degli incroci. L'intervento inizierà da via Giannelli a salire: per alcuni giorni il tratto da via Giannelli a via Orsi sarà interdetto al traffico, successivamente, nel rimanente tratto, il lavoro verrà svolto senza chiudere la strada, ma operando in metà carreggiata per volta, consentendo il transito dei mezzi. L'intervento sarà completato con lo snodo via Piave-via Trieste-via De Bosis, in quella occasione è stato necessario interdire al traffico l'imbocco su via Piave da via Isonzo, per qualche ora, convogliando i mezzi provenienti da via Isonzo monte verso via Rodi. Si escludono lavorazioni notturne per la densità abitativa della zona.

Durante il corso dei lavori si adotteranno alcune lievi variazioni nei sensi di marcia delle via limitrofe, che verranno opportunamente evidenziate mediante l'apposizione di dispositivi di segnaletica orizzontale (gialla) e verticale a carattere provvisionale. La Polizia Municipale sta predisponendo apposita ordinanza riguardante la viabilità.