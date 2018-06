Manutenzione della città, riapre l'area giochi di piazza Diaz

Salvo impedimenti dovuti ad avverse condizioni meteorologiche si concluderanno domani i lavori riguardanti l'area giochi di piazza Diaz, che sarà pertanto nuovamente fruibile nel fine settimana.

E' in fase di completamento, infatti, la posa in opera della pavimentazione di sicurezza anti-trauma su cui poggiano i giochi, che sono stati interamente ripuliti. Parallelamente sono in corso appalti di forniture e posa in opera di nuovi giochi per bambini in buona parte dei parchi cittadini. Tra gli interventi di manutenzione si segnala l'inizio dei lavori per la nuova illuminazione in Via Concia, a Sappanico, ad opera di Ancona Ambiente, dopo il danneggiamento subito dai pali della illuminazione a causa delle nevicate dell'inverno scorso. Sul piano della sicurezza, infine, l'allestimento di nuove telecamere in corso Amendola.