Mantenere forti le relazioni con i clienti per aumentare la propria competitività

Questo tra i temi discussi lo scorso venerdì al Corso “Customer Retention” organizzato in live-streaming dalla Scuola di Impresa Facciamo31. Due ore di Alta Formazione in cui oltre 100 aziende ed imprenditori hanno avuto l’opportunità di conoscere le esperienze e di ricevere gli strumenti operativi di due Top Manager internazionali: il Dr. Maio, Senior Sales Director South Europe di Blue Yonder ed il Dr. Cristian Voltolini, Marketing & Communication Manager ZUEGG S.p.A.. Gli speaker selezionati per il Corso, oltre a trasferire nozioni di grande valore sulla gestione del cliente, dalla sua acquisizione al suo mantenimento nel lungo periodo, hanno spiegato come le loro aziende, stanno affrontando la situazione di cambiamento attuale ed hanno fornito alle imprese suggerimenti e modalità operative efficace per poter ripartire da subito e cogliere le opportunità offerte dal presente. Un evento dal taglio fortemente interattivo, dove gli imprenditori hanno ricevuto risposte alle numerose domande pervenute in diretta, come ad esempio “Cosa va ripensato e preservato della propria azienda, in un contesto come quello attuale”, “Come curare la relazione con i propri retailer e clienti finali”. Il tema della Customer Retention, un argomento fondamentale in ambito business, ha assunto un ruolo ancora più importante in questo momento di crisi, dove risulta di ancora maggiore centralità, la relazione che le aziende tessono con i loro clienti e la vicinanza che sanno offrire alle persone proprio ora.