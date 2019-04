Manifestazione sindacati, modifiche traffico e sosta: come cambia la viabilità

ANCONA - Data la manifestazione “Salute, diritti, lavoro, sviluppo. Le Marche che vogliamo” indetta ad Ancona dalle organizzazioni sindacali CGIL-CISL e UIL delle Marche per domani, sabato 13 aprile dalle ore 9 alle ore 13, con concentramento e partenza in Via Marconi (parcheggio Archi), verranno adottati alcuni provvedimenti limitativi del traffico e della sosta. In Via Marconi (piazzetta ingresso FFSS divieto di sosta e fermata su tutta la piazza dalle 7,30 alle 10,30.); in piazza della Repubblica divieto di sosta con spostamento dei taxi allo scalo Vittorio; in via Pizzecolli interdizione del traffico in direzione piazza del Plebiscito e infine in via Bernabei interdizione del traffico in direzione piazza del Plebiscito.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ancona usa la nostra Partner App gratuita !