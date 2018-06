Giornata del Rifugiato, presidio davanti alla Prefettura: respingimenti illegali al porto

Italiani e stranieri insieme per manifestare e chiedere al Prefetto tempi più rapidi per la concessione dello status di rifugiati ma anche per ottenere il permesso di soggiorno. Presidio questa mattina (mercoledì 20 giugno) in piazza del Plebiscito nella Giornata mondiale del Rifugiato, organizzato dal Movimento Antirazzista Marche come in tante altre città d'Italia. «Il diritto di asilo è un diritto fondamentale della persona e nel contempo un indicatore primario del grado di civiltà di un ordinamento» inizia così il documento consegnato al prefetto Antonio D'Acuto nel quale si chiede anche di verificare i cosiddetti "accordi di riammissione".

«Chiadiamo – si legge - di far luce circa i case denuncati di respongimenti attuati nel pero di ancona nell'ambito di accordi di riammissione stipulati con la Grecia, respingimenti che hanno riguardato anche minori e soggetti che avrebbero avuto dirotto di formuale richiesta si protezione internazionale». Denunciati inoltre i cronici ritardi nel permesso e rinnovo del permesso di soggiorno. «Chiediamo che la Prefettura si attivi affinché sia garantito il diritto di iscrizione anagrafica e sia riconosciuta ai fini del rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno anche la residenza fittizia e il domicilio di fatto». Permesso che, in tempi di crisi economica come questo, non deve essere vincolato «al contratto di lavoro e a formali requisiti reddituali».