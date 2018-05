Licenziata per il colore della pelle, "con Fatima contro ogni razzismo"

Una manifestazione per dismostrare solidarietà a Fatima Sy, la lavoratrice esclusa dal servizio presso l'Opera Pia Mastai Ferretti di Senigallia. Esclusa perchè "il colore della sua pelle è un ostacolo per alcuni ospiti della casa", ha dichiarato la Cooperativa, nonostante la sua professionalità e le sue qualità lavorative non siano messe in discussione. Per dire "Con Fatima contro ogni razzsmo" sono scesi in presidio la "Rete Senigallia antifascista", centri sociali, Anpi, esponenti di Potere al Popolo per una vicenda definita da loro "molto grave".