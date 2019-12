Presidio pensionati, continua la mobilitazione dei sindacati

Tanti pensionati hanno partecipato, questa mattina, al presidio organizzato da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil ad Ancona, davanti alla Prefettura di Ancona. La protesta si lega alla mobilitazione nazionale contro il Governo per mettere al centro le richieste presentate dai sindacati per una rivalutazione delle pensioni, per una legge quadro sulla non autosufficienza, per una riduzione della pressione fiscale e per un ampliamento della platea dei beneficiari della quattordicesima mensilità.

Alle 10, una delegazione di sindacati è stata ricevuta in Prefettura: nel corso dell’incontro, sono state illustrate le ragioni della protesta e il Prefetto è stato sollecitato a rappresentare le richieste dei pensionati al Governo.