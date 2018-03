Anci Marche sostiene LIBERA, verso la manifestazione nella provincia dorica

Da sempre Libera Marche e Anci Marche collaborano nella diffusione dei valori democratici, della partecipazione, della cultura della legalità condividendo percorsi e momenti di condivisione e come certamente saprà il 21 Marzo è la "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie". Come gli anni scorsi, anche nel 2018 il 21 Marzo avrà una “piazza principale”, questa volta a Foggia, e contemporaneamente, in ogni regione, sarà organizzata una manifestazione per condividere insieme questo importantissimo appuntamento. Quest’anno il 21 marzo è riconosciuto, da legge dello, Stato “Giornata nazionale della Memoria e dell’impegno per le vittime delle mafie”, così come votato in Parlamento il 01 Marzo 2017.

Quest’anno il Coordinamento Regionale di Libera ha scelto la città di Jesi e la Vallesina. Anci Marche ha concesso il patrocinio all'iniziativa. «Siamo da sempre vicini a questa iniziativa - ha detto Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche - perché i sindaci sono i primi baluardi della legalità, sempre impegnati a lottare contro ogni tipo di mafia e di prevaricazione nell'interesse dei cittadini e della cosa pubblica. All'associazione Libera ed ai suoi promotori va il nostro plauso ed il ringraziamento per quanto hanno fatto, stanno facendo e faranno ancora e dico loro che l'Anci Marche sarà sempre al suo fianco, convintamente».