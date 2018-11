Flash mob giornalisti anconetani, anche la Cgil Marche in piazza

Anche la Cgil Marche sarà oggi in piazza a sostegno dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa, del Sigim e dell’Ordine dei giornalisti che hanno promosso il flashmob #GiùLeManiDallInformazione, in programma oggi ad Ancona, in piazza del Plebiscito.

«Saremo al fianco dei giornalisti – dichiara Daniela Barbaresi, segretaria generale Cgil Marche -, a difesa della libertà di informazione e contro gli attacchi e gli insulti volgari e pericolosi di chi vorrebbe stampa, giornalisti e informazione asserviti al potere e non presidio di democrazia come prevede la Costituzione».