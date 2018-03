Voglia matta di hamburger all'americana, ecco dove mangiarlo ad Ancona

E’ vero che quando si ha una voglia matta di hamburger in stile americano, i primi posti dove si pensa di andare a mangiare sono proprio quelli in cui, almeno in linea di principio, dovrebbe rivivere la tradizione della carne made in Usa. In una parola i fast-food come Mc Donald’s o Burger King (quest’ultimo non è presente ad Ancona mentre il Mc è in zona Baraccola in via 1° Maggio di fronte al locale U-Bahn) o comunque le catene di ristorazione italiana dove l’hamburger è una delle portate più ricercate come American Graffiti (via 1° Maggio, incrocio con strada vecchia del Pinocchio), Road House (a poche centinaia di metri dal Mc Donald’s) o i due ristoranti all’interno dell’UCI Cinema: Old Wild West e Acropoli. Sono anche i luoghi dove la pietanza costa anche relativamente di meno. Diciamo "relativamente", soprattutto perché se si dovesse essere dei veri divoratori di hamburger trovereste pane per i vostri denti con panini extra large che possono arrivare a costare anche più di 15 euro. Ormai dappertutto si trova anche la versione vegana per un burger dove non c'è traccia di carne. Fatto sta che ad Ancona, di posti dove poter gustare un saporito hamburger senza dover ricorrere al fast food ce ne sono. E di imbarazzo della scelta ne avete anche solo pensando al centro storico del capoluogo per poi spingersi nei vari quartieri dove, di fast food, di fatto, non ce ne sono. Noi di AnconaToday siamo stati in vari locali e questi sono quelli che noi ci sentiamo di segnalare ai nostri lettori, con un servizio che potrà anche essere aggiornato nel futuro.

Gnaoo Gatti

Gnaoo Gatti è il Bistrot di Ancona, dove si comincia dall'ora dell'aperitivo quando si servono i cocktails di Francesco, accompagnati da un piatto di assaggi preparato al momento nella cucina di Simone. Si beve vino e birra, si mangiano specialità della casa che spaziano dai mari ai monti e, di recente, è tornato sul menù anche il loro cheeseburger: è fatto con un hamburger solo di manzo tritato da noi, cipolla caramellata scamorza affumicata pomodori cuore di bue insalata iceberg e patate. Il tutto servito con ketchup e maionese preparate dagli chef di Gnaoo Gatti e una salsa bbq smoke.