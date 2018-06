Tumore al seno, mammografia gratis anche sotto i 50 anni

La giunta regionale si dovrà attivare per trovare risorse per estendere la mammografia gratuita alle donne fino a 45 anni anziché gli attuali 50. Lo prevede una mozione votata all'unanimità dall'ultimo consiglio regionale e ora c'è grande soddisfazione da parte della Commissione Pari Opportunità. Già prima della seduta, la presidente della Commissione Meri Marziali e la coordinatrice del gruppo di lavoro sulla salute, Stefania Pagani, avevano fatto pervenire al presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, un documento per ribadire il parere favorevole nei confronti dell’iniziativa e per confermare la disponibilità a sostenere gli interventi previsti con eventi di promozione e sensibilizzazione Le mozioni (sottoscritte dai consiglieri Enzo Giancarli, Fabrizio Volpini ed Andrea Biancani) prevedono anche di attivare il percorso di esenzione, attraverso esami specifici, per donne con mutazioni BRCA1 e BRCA2, che hanno cioè una predisposizione ereditaria allo sviluppo di neoplasie.

«Il carcinoma al seno – si legge nel documento della Commissione - è il primo tumore per diffusione e mortalità della popolazione femminile. I più recenti dati mostrano la crescita in tutte le fasce d’età, ma in particolare del 41% tra le donne al di sotto dei 50 anni. Per questi motivi si sta discutendo sull’opportunità di anticipare i controlli ed in alcune regioni italiane i programmi di screening stanno già coinvolgendo le donne più giovani». Nello stesso documento si fa anche riferimento alle mutazioni ereditarie a livello dei geni BRCA1 e BRCA2 ed alla necessità di sottoporre le donne a test genetico. «Questo – prosegue la nota – rappresenterebbe un altro passo importante sia a livello di prevenzione oncologica che di terapia medica. Entrambi gli interventi andrebbero a favorire, inoltre l’equità di accesso anche per le donne più svantaggiate o meno consapevoli dell’importanza della prevenzione secondaria». I prossimi impegni della Commissione pari opportunità, a partire dal mese di settembre, riguarderanno proprio la sfera della salute e della medicina di genere, con interventi in diversi settori e con un controllo costante sullo stato di efficienza dei servizi preposti, anche attravrso la formulazione di osservazioni e proposte su progetti d atti amministrativi regionali che investono la condizione femminile.