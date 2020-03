Positiva al Covid, partorisce e la neonata è negativa: «Benvenuta piccola Eva»

Sospiro di sollievo: è venuta alla luce e sta benissimo la bimba nata dalla giovane anconetana che aveva contratto il Coronavirus al nono mese di gravidanza.

Ad annunciarlo è stato il governatore Luca Ceriscioli su Facebook. «Poco fa, al termine di questa lunga giornata, un fiocco rosa, una notizia che ci dà speranza: al punto nascita Covid di Civitanova è nata Eva. E' la prima nascita nelle Marche da una mamma risultata positiva al Coronavirus. Per queste mamme all'ospedale di Civitanova è stato riservato un apposito ambiente, per garantire il parto in sicurezza sanitaria. Benvenuta alla piccola Eva e un grande in bocca al lupo alla mamma, con gli auguri di tutta la Regione Marche».

La giovane mamma anconetana aveva scoperto di essere positiva al Covid domenica, dopo una settimana trascorsa con quella che non era una banale influenza, ma una polmonite. Si era per questo reso necessario il ricovero, prima al Salesi, poi a Torrette, quindi a Civitanova, dove è stato predisposto il parto con taglio cesareo, una precauzione in più per evitare un eventuale contagio del neonato. E’ andato tutto per il meglio: la piccola Eva, infatti, sta benone, anche perché i dati medico-scientifici attualmente a disposizione escludono la trasmissione trans-placentare, cioè verticale.

