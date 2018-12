Mamma cade e batte la testa, la sua bimba di 7 anni chiama e gestisce i soccorsi

Ha un malore e rovina a terra battendo la testa. Con lei la figlia di soli 7 anni che con sangue freddo avverte e gestisce i soccorsi. E' questo quanto successo ieri sera in un'abitazione di Posatora, ad Ancona.

La bimba vedendo la madre immobile ha telefonato al papà, ha poi aperto il frigorifero ed ha messo del ghiaccio sul collo della donna. Sentendo poi delle voci dal pianerottolo ha aperto la porta raccontando quanto accaduto ai vicini di casa. A quel punto è stato allertato il 118 con gli operatori della Croce Gialla di Ancona che sono intervenuti per soccorrere la mamma, una 40enne anconetana. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.