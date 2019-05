Botte e calci alla compagna, blitz dei carabinieri: arrestato ambulante della fiera

Botte e calci per gelosia, soprusi che andavano avanti da circa 6 mesi. E’ quanto ha raccontato venerdì mattina una 25enne di origini algerine ai carabinieri della Tenenza di Falconara, intervenuti dopo la sua chiamata di aiuto. La donna si trovava in un hotel falconarese e ai militari ha denunciato l’ennesimo caso di violenza da parte del suo compagno, un ambulante impegnato in questi giorni nella fiera di San Ciriaco. L’umo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori.

Secondo quando raccontato dalla 25enne di origine algerina, l’uomo l’ha percossa per tutta la durata della relazione per motivi di gelosia. L’ultimo episodio, appunto, venerdì mattina nella stanza d'albergo. I carabinieri hanno trovato la donna i segni di percosse sul volto e su un braccio mentre l’uomo, con singolare calma, ha spiegato ai militari di aver avuto solo una semplice discussione. Tra i particolari emersi dal racconto della donna, una serie di vessazioni fisiche ma anche psicologiche, come quella volta in cui l’aveva costretta con la forza a salire sul proprio automezzo “perché aveva voglia di McDonald’s”, mentre la donna si trovava in stato di indisposizione fisica: già allora intervennero i Carabinieri perché chiamati da un passante, allarmato dall’aver visto una donna costretta a salire con forza su un’autovettura, ma la vittima – ascoltata allora nel merito – non ebbe il coraggio di denunciare. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Tenenza di Falconara, l’ambulante sarà accompagnato oggi in Tribunale per l’udienza di convalida.