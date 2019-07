Il maltempo colpisce ancora, lavoro no stop per i vigili del fuoco

Domenica scorsa i Vigili del fuoco hanno completato la messa in sicurezza dei numerosissimi interventi richiesti a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito buona parte del territorio della provincia di Ancona. In tutto sono stati effettuati 435 interventi concentrati prevalentemente nei territori dei comuni di Jesi, Osimo, Loreto, Filottrano, Castelfidardo, Numana e Sirolo.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Ancona sono state rinforzate dai colleghi intervenuti da Firenze, Prato,Pistoia, Siena e Ascoli Piceno. In prevalenza sono stati messi in sicurezza fabbricati, coperture danneggiate dal forte vento e alberi pericolanti. Gli interventi hanno contribuito al rapido ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità e alla ripresa delle attività produttive e turistiche del territorio.