Maltempo in tutta la provincia, rami ed alberi caduti in strada

I vigili del fuoco sono stati impegnati sin dal primo pomeriggio di ieri per alcuni interventi causati dal forte vento soprattutto nelle zone interne della nostra Regione.

Numerosi gli interventi per alberi abbattuti e rami spezzati nel pesarese soprattutto a Cagli, Pesaro, Monbaroccio, Vallefoglia, Urbino e Fano. Nell'anconetano invece gli interventi si sono concentrati nelle zone di Jesi, Fabriano e Arcevia sempre della stessa tipologia. In serata la situazione è tornata pian piano alla normalità. Non si segnalano persone coinvolte.