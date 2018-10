Maltempo, sale sul tetto: le raffiche di vento lo scaraventano via

Era salito sul tetto di casa per sistemare una guaina. Ma le forti raffiche di vento lo hanno scaraventato via, facendolo cadere da un'altezza di due metri finendo sul sul terrazzo del piano sottostante. Paura in via Calabria a Falconara, dove un uomo di 48 anni è stato soccorso dal 118. Sul posto anche i carabinieri della Tenenza di Falconara e i vigili del fuoco di Ancona.

Da quanto ricostruito dai militari dell'Arma, agli ordini del tenente Michele Ognissanti, si è trattato dunque di un incidente domestico. Il 48enne è rimasto sempre cosciente durante il soccorso. Da una prima diagnosi si sospettano frattura alla mano e a una gamba. La moglie lo ha raggiunto al pronto soccorso.

