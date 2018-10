Allerta maltempo, il vento chiama i vigili del fuoco agli straordinari: le raccomandazioni

Anche la provincia di Ancona è stata colpita dal maltempo già preannunciato. Dalle 8 alle 16, 30 di oggi infatti i vigili del fuoco del Comando provinciale hanno effettuato circa 80 interventi e 15 sono ancora in coda, in attesa di risposta. Sono tutti alberi spezzati dal forte vento e tegole pericolanti. Ma le potenti raffiche stanno anche causando disagi alla popolazione e al traffico stradale. A Maiolati in via Sant’Andrea una grossa quercia è caduta sulla strada bloccando il traffico con i pompieri dorici I vigili tutt’ora lavorando per la rimozione del grosso tronco. Solo ad Ancona città si registrano 30 interventi, 12 a Falconara, 11 tra Osimo e Castelfidardo, 11 a Jesi, 12 a Fabriano e 4 a Senigallia.

Intanto il servizio regionale di protezione civile ha diffuso un nuovo avviso di vento forte valido fino a tutta a giornata di domani. Così i comuni danno delle indicazioni precise ai propri cittadini per evitare condizioni di pericolo: se ci si trova all’aperto occorre evitare le zone (come sotto i cornicioni) dove è possibile il distacco di oggetti sospesi e la conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola. Evitare inoltre di percorrere o sostare, anche con le auto se possibile, in aree verdi e strade alberate, infatti secondo la Protezione Civile l’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami. Prudenza anche alla guida dei veicoli.