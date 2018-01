Studenti anconetani bloccati in hotel, la preside: «Situazione sotto controllo»

Con il sole che bacia le alte vette di Grassoney, torna il sorriso anche tra gli studenti anconetani del Savoia Benincasa, bloccati da giorni nell'hotel in Val d'Aosta. A rassicurare tutti sulla situazione è stata nelle scorse ore la dirigente scolastica Alessandra Rucci: «In questo momento è tutto sotto controllo - racconta la preside - e da domani mattina quando saranno terminati i lavori in bonifica, gli studenti potranno tornare sulle piste».

Si era parlato di un rientro anticipato in città, opzione che però non è stata presa in considerazione: «L'albergo - continua la Rucci - era la struttura più sicura in quel momento, con le strade inagibili e qualsiasi altra scelta poteva essere pericolosa. La situazione è stata però sempre abbastanza tranquilla, qualche volta è andata via la corrente ma niente di che preoccuparsi. I genitori dei ragazzi sono subito stati contattati e rassicurati dall scuola».

Il bollettino meteo prevede sole per tre giorni e assenza di neve almeno fino a martedì 16 Gennaio. La vita insomma sta gradualmente tornando alla normalità.