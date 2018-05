Maltempo in provincia, strade allagate e tamponamenti: la situazione

I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio dalle ore 15:30 circa sull'Arceviese tra i comuni di Senigallia e Ostra per il fango che si è riversato sulla strada dai campi limitrofi a causa dell'acquazzone che si è abbattuto in quella zona. L'evento ha provocato anche un tamponamento tra auto, dove però nessuno è rimasto ferito seriamente. La squadra dei pompieri sul posto ha poi provveduto al lavaggio della strada per ripristinare le condizioni di sicurezza. Il tratto interessato era di circa un chilometro.