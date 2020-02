Jesi, vento sradica gli alberi del viale alberato: paura a scuola e gli studenti tornano a casa

Raffiche di vento fortissime, al punto da sradicare gli alberi per strada. Paura nella scuola agraria Cuppari-Salvati di Pianello Vallesina, alle porte di Jesi, dove gli studenti non sono nemmeno entrati a scuola sono tornati a casa. Dunque pericolo lungo il vialone alberato che conduce all’ingresso e per il maltempo e l’istituto ha chiuso i cancelli.