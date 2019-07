Il maltempo aveva danneggiato la croce della chiesa, rimossa dai vigili del fuoco

Oggi pomeriggio, intorno le 17 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Filottrano in via Rosselli nella zona della chiesa di Santa Maria degli Angeli per rimuovere la croce in ferro sul tetto. I vigili del fuoco utilizzando tecniche S.A.F. (speleo, alpino, fluviale), sono saliti sul tetto rimuovendo la croce in ferro resa pericolante dal forte vento dei giorni scorsi. Per fortuna non ci sono stati feriti.