Salta la corrente e gli scantinati si allagano, la grandinata rovina il ricevimento di nozze

L’eccezionale grandinata che si è abbattuta su Ancona ha creato disagi anche a una coppia di sposini che se la sono vista brutta quando, nel bel mezzo del ricevimento di nozze al ristorante, è saltata la luce e gli scantinati hanno cominciato ad allagarsi.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per arginare la situazione e tentare di far ripartire le pompe di aspirazione dell’acqua, che hanno smesso di funzionare nel momento in cui la corrente elettrica si è interrotta a causa di un guasto ad una centralina pubblica. Colpa del nubifragio e della grandinata record che in mezz’ora ha provocato danni e disagi nel capoluogo.

Erano passate da poco le 13 quando nel locale, lungo la Statale 16, la luce è saltata proprio mentre in sala si stava svolgendo il ricevimento di nozze. Contemporaneamente, garage e scantinati hanno iniziato ad allagarsi, mentre all’esterno le auto dei convitati venivano colpite (e alcune danneggiate) dalla violenta grandinata che ha rischiato di rovinare il ricevimento. Comprensibile l’apprensione, ma alla fine il pranzo di nozze è ripreso regolarmente, sia pure per un periodo al buio.