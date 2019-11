Il maltempo fa rinviare l'accensione del grande Albero, questa la nuova data

A causa delle condizioni meteo avverse previste per la giornata di domani 24 novembre, con piogge e vento che renderebbero impossibile lo svolgersi regolare della manifestazione e dei fuochi d'artificio, il Comitato Castelbellino il Paese dell'Albero ha deciso di rinviare la Festa di accensione dell'Albero a domenica 1° Dicembre.

Si dovrà quindi aspettare per altri 7 giorni per ammirare l'accensione dell'albero luminoso di Castelbellino, l'abete verde più grande delle Marche, realizzato connumeri da record: 73 neon perimetrali, un dislivello di quota dalla punta al fondo valle di 134 metri, lunghezza lungo il versante di 434 metri, una superficie di 21360 metri quadri e 7000 metri di cavi. Il risultato, un'atmosfera da incanto per tutta la comunità e un addobbo festivo per la collina sovrastata dal borgo di Castelbellino.