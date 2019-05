"2 giorni per il Salesi", rinviata al 12 maggio la festa in spiaggia

Nel mirino dell'Associazione Patronesse del Salesi, quest'anno, la Sala Giochi del pediatrico anconetano. Un luogo dove i piccoli degenti possono allontanare le loro ansie e i loro dolori. Sabato la cena al SeeBay – Hotel La Fonte di Portonovo: durante la serata, condotta come sempre dal giornalista Andrea Carloni e intervallata da vari momenti di musica e intrattenimento. E domenica 12 maggio tanti eventi per le famiglie lungo la spiaggia antistante Il Molo: principesse, supereroi, animazioni, magie e balli di gruppo, i pirati e i calciatori under 19 dell'US Anconitana.

La "Due giorni per il Salesi" è una delle manifestazioni che l'Associazione Patronesse organizza per raccogliere fondi allo scopo di sostenere non solo la struttura ospedaliera, ma anche le proprie attività durante tutto l'anno. Non dimentichiamo che oltre all'impegno e al tempo che le volontarie dedicano in ospedale ai bambini malati e alle loro famiglie, esistono tante altre iniziative che hanno bisogno di aiuto e supporto esterno: clown therapy, pet therapy, day surgery, casa di accoglienza, donazioni di apparecchiature mediche o, come nel caso di quest'anno, arricchimenti o rifacimenti di arredi interni. Per questo si è scelto, quest'anno, di concentrare le risorse che verranno raccolte per il rifacimento della sala giochi dell'ospedale Salesi: un punto di contatto tra il mondo ospedaliero e quello esterno, frequentata sia dai bambini ricoverati che da quelli che transitano in ospedale per sottoporsi ad una visita o ad un controllo. E proprio lì, in sala giochi, scompaiono le barriere tra il dentro e il fuori: tutti i bambini si mescolano e giocano insieme. Un piccolo-grande mondo che diventa la più potente co-terapia del dolore.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Ancona e della Regione Marche, e con il contributo di tanti amici, partner e sostenitori, che l'Associazione Patronesse del Salesi ringrazia dal profondo del cuore.