Nord Italia flagellato dal maltempo, in missione anche la Protezione Civile di Loreto

La Protezione Civile - città di Loreto rende nota l’attivazione di una squadra, su richiesta del dipartimento regionale del 30 ottobre, per prendere parte alla missione della colonna mobile regionale con destinazione Belluno. Il team, composto da quattro volontari, si è subito messo a disposizione portando con se una motopompa carrellata, motosega e tutto il necessario per poter fronteggiare il rischio Idrogeologico. Arrivati sul posto, i volontari, dopo un briefing insieme agli altri gruppi partecipanti e con le autorità del posto, sono stati dislocati nelle varie zone colpite dal maltempo per rimuovere acqua e fango dalle abitazioni. Il rientro è previsto per il 2 novembre. Il gruppo, nel complesso, è formato da oltre 40 volontari che garantiscono, con grande senso di responsabilità, l’operatività sul territorio e si addestra continuamente frequentando corsi di formazione ed esercitazioni per poter essere sempre efficiente 24 ore su 24.

Dal 2007, anno di costituzione del gruppo, la struttura ha partecipato alle varie emergenze che si sono susseguite in questi anni, basti pensare al sisma de L’Aquila e a quello dell’Emilia Romagna, alle alluvioni in Liguria e Campania, alla missione internazionale nelle Filippine, al sisma del centro Italia e per ultima l’emergenza idrogeologica del Veneto. In ambito formativo ha partecipato alle esercitazioni europee come “Terex 2010” in Toscana e “Modex 2011” in Olanda e organizzato a livello locale, congiuntamente con il Centro di Formazione Aviation English dell’Aeronautica Militare di Loreto, le esercitazioni sul piano di Protezione Civile comunale denominate “Lauretum”.

