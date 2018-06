Ponte allagato, il sindaco: «Non capitava da 60 anni»

Domani in Comune il ringraziamento ufficiale al Questore Oreste Capocasa e dei poliziotti che hanno salvato le due donne intrappolate nell’auto. «Questa mattina si è abbattuto un vero e proprio muro d'acqua sulla nostra città – ha detto la Mancinelli – sono caduti 62 millimetri di pioggia in un'ora e mezza. Questi i dati delle rilevazioni pluviometriche. Non capitava da quasi 60 anni. La situazione sta tornando gradualmente alla normalità e stiamo già facendo ulteriori accertamenti".

Il sindaco, nel ringraziare chi ha operato nell'emergenza e per il ripristino delle strade, ha chiamato il Questore per sottolineare il «gesto eroico degli agenti della Polizia di Stato che, allertati dai cittadini, sono prontamente intervenuti per salvare due donne intrappolate nella propria auto. Domani (venerdì 15 giugno) nella sede del Comune, alle 12, ho invitato il questore e gli stessi agenti perché questo ringraziamento abbia una forma solenne e ufficiale, com'è doveroso che sia».