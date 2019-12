Frane, allagamenti e azienda ko: «Ogni temporale spaventa la frazione»

ANCONA - La frazione di Paterno martoriata dalle frane e dai danneggiamenti del manto stradale in caso di abbondanti piogge. A sollevare il problema in consiglio comunale è stato il consigliere Antonella Andreoli (Lega), che in aula ha denunciato anche la situazione dei canali di scolo: «ostruiti da terra e da residui di precedenti lavori stradali». Tra le segnalazioni dei residenti c’è stata quella di un’azienda agricola che il 2 ottobre scorso ha subito uno dei tanti allagamenti: «La corte si è allagata, acqua e detriti sono defluiti nella zona agricola sottostante provocando danni alle colture e agli alberi da frutta- ha detto la Andreoli in aula- la situazione può mettere a rischio anche la casa perché a seguito degli ultimi acquazzoni si sono verificate infiltrazioni alle mura di sostegno della strada comunale con vistose fessure». A marzo del 2018 la frazione fu completamente isolata da una frana in seguito a pioggia e neve. Segnalato anche il dissesto del manto stradale.

Gli interventi in programma

«La chiusura delle buche è stata fatta giovedì scorso- ha risposto l’assessore alle manutenzioni e alla sicurezza, Stefano Foresi- per quanto riguarda gli allagamenti abbiamo fatto un sopraluogo nell’azienda agricola, ma nelle zone rurali c’è il problema che i vari contadini non fanno più il fosso di scolo nei loro terreni. Stiamo facendo un censimento dei canali di scolo, attraversamenti stradali, banchine e scarpate- ha proseguito Foresi- speriamo di farlo il prima possibile perché il personale numericamente è quello che è». Per l’intervento vero e proprio sui casi critici, ha proseguito Foresi, si aspetta l’accordo quadro: «Abbiamo già la ditta e i fondi, l’appalto è già stato assegnato per i prossimi due anni e una volta definito l’accordo quadro potremo già intervenire».



Gallery