Maltempo, la Protezione civile: «Allerta arancione per le Marche»

Come previsto la fase di maltempo non accenna a lasciare l'Italia: la saccatura in area balcanica causerà, dalla giornata di oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell’Italia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede da questa mattina precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale su tutta la nostra Regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata l'allerta arancione.