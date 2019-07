Numana e Sirolo hanno bisogno di aiuto, si mobilitano anche i colleghi bagnini di Pesaro

«Serve la dichiarazione dello stato di calamità naturale». Marco Pierpaoli segretario generale di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro e Urbino interviene sui gravi danni causati dalla tempesta che ha colpito tutta la costa in particolare la riviera di Sirolo e Numana.

Numerosi stabilimenti balneari, fra i circa 50 operanti tra Sirolo e Numana con oltre 6.000 ombrelloni, hanno subito ingenti danni, una spiaggia irriconoscibile. «Abbiamo parlato - fa sapere Confartigianato - con gli operatori e fatto una ricognizione con le aziende turistiche della zona per una stima dei gravissimi danni causati dalla tromba d’aria che ha devastato gli stabilimenti balneari, numerosi bar e ristoranti che hanno gazebo o coperture all’aperto, locali con vetrate infrante, allagamenti un po’ ovunque. Grazie all’intervento di Oasi Confartigianato l’Associazione dei balneari si è attivata la solidarietà della categoria: i bagnini di Pesaro metteranno a disposizione alcune attrezzature per i colleghi di Numana e Sirolo affinchè possano riprendere da subito l’attività».

«Confartigianato - afferma il segretario generale di Confartigianato Marco Pierpaoli - si è attivata relazionandosi anche con le amministrazioni comunali per sollecitare la richiesta di stato di calamità naturale e l’intervento delle Istituzioni per aiutare le imprese con le necessarie risorse economiche che permettano di coprire i danni subiti. Intanto le imprese si stanno attivando per ripristinare le proprie attività e per continuare ad erogare ai turisti i servizi di grande qualità per i quali sono conosciuti». L’Associazione ha attivato anche uno specifico servizio per quanti hanno la necessità di segnalare i danni subiti, invitando gli stessi a predisporre servizi fotografici ed una relazione con elenco dei danni e relativo valore economico da rappresentare in caso di riconoscimento di contributi pubblici. Confartigianato ha invitato le aziende a mettersi in contatto con gli uffici di Sirolo in via Spontini, 5 tel. 071.9331321. Sono molte le attività che hanno subito danni anche ad Ancona.

CNA CHIEDE STATO DI CALAMITA'

L'INTERVENTO DI FRATOIANNI: «STATO DI ALLERTA»

FALCONARA, CHIUSO IL SOTTOPASSO

DIVIETO DI BALNEAZIONE

ANCONA SOMMERSA, ALLAGATI NEGOZI ED ABITAZIONI

VALLESINA FLAGELLATA, DANNI IN TUTTA LA ZONA

LA BOMBA D'ACQUA SI AVVICINA - IL TIMELAPSE

CAOS MALTEMPO: DANNI IN TUTTA LA PROVINCIA

PAURA AL PORTO, NAVE ROMPE GLI ORMEGGI - VIDEO

RISCHIA DI ANNEGARE NEL SOTTOPASSO

NUMANA E' DISTRUTTA