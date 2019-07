Riviera devastata e stabilimento in ginocchio: la spiaggia che non esiste più

NUMANA - Immagini di devastazione che fanno rabbrividire e misurano la forza bruta della tromba d'aria che si è abbattuta oggi pomeriggio in tutta la riviera. Un'ora di raffiche di vento ad oltre 100km/h e pioggia incessante hanno distrutto stabilimento balneari e divelto alberi, caduti poi tra le auto in sosta. Sono bastati pochi minuti per cancellare quel paradiso e trasformarlo in un inferno.

La conta dei danni è ancora parziale, ma alcuni stabilimenti rischiano già di aver concluso la loro stagione balneare. Un vero e proprio scenario apocalittico, con allagamenti, locali distrutti e vetrate rotte. Nel parcheggio che costeggia la strada alcune auto sono state danneggiate dagli alberi caduti ed è stato un miracolo che nessuno sia rimasto ferito. La bomba d'acqua ha portato devastazione anche Sirolo e soprattutto Marcelli, con il tetto del Palasport che è volato via lasciando solamente lo scheletro della struttura.

