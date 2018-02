Allerta neve, scuole chiuse anche a Falconara: ecco quando

L'ultimo bollettino della Protezione Civile regionale non dà appello: Burian è alle porte con nevicate e gelate probabili anche a Falconara. E così, come Ancona e Senigallia prima di tutti, seguite da Jesi, anche il sindaco Brandoni ha deciso la chiusura delle scuole, compresi nido e materne, per la giornata di lunedì 26 febbraio. La decisione è scaturita al termine del Coc convocato per il pomeriggio di oggi (domenica 25) dopo che in mattinata la riunione era stata aggiornata in attesa di notizie dal meteo regionale. Questa mattina, oltre al gelo, si erano viste poche precipitazioni e qualche fiocco di neve.

Con le temperature destinate a scendere sotto lo zero, Brandoni ha ordinato anche l'invio di mezzi spargisale. La Polizia Municipale e una squadra della Protezione Civile saranno reperibili per soccorre gli automobilisti che dovessero trovarsi in difficoltà durante la notte. Per le emergenze sarà possibile chiamare lo 071.9160111 della Municipale (dalle 8 alle 20) e il 3386318171 (dalle 20 alle 8). Il messaggio è stato inviato ai cittadini attraverso il sito istituzionale, il servizio whatsapp e sui social. Sempre su whatsapp è stato inoltrato l'invito a dare una mano al canile Anita che ha bisogno di "coperte di lana e pile. E’ sufficiente lasciarli all’ingresso dell’associazione, magari chiuse dentro buste di plastica".