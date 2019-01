Maltempo, furiosa lite per lo spazzaneve: «Deve passare a casa mia»

Una vera e propria bufera di neve si è abbattuta nelle scorse ore sull'entroterra anconetano. A Sassoferrato lite furiosa tra il conducente di uno spazzaneve ed un altro uomo, con quest'ultimo che pretendeva che il mezzo passasse in una zona dove non c'era necessità. A dare la notizia Il Corriere Adriatico.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale che è riuscita in poco tempo a far tornare la situazione alla calma. In serata invece, un anziano è stato salvato a Cupano. L'ambulanza non riusciva a raggiungere la casa per la neve presente sulle strade. Proprio per questo sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno soccorso e portato in ospedale a Fabriano.