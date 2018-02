Burian è arrivato, neve fino a 60 centimetri in alcuni paesi: le immagini

Neve, gelo e temperature in picchiata. Burian, il fenomeno atmosferico proveniente dalla Siberia, è arrivato domenica pomeriggio nella nostra provincia. Se Ancona si è risvegliata sotto una leggera coltre di neve, in alcuni paesi le abbondanti nevicate hanno raggiunto anche i 60 centimentri.

La protezione civile regionale, questa mattina, ha confermato che non ci sono per ora situazioni di criticità, con i mezzi spargisale che sono in azione per liberare le strade.