Neve, riparte il traffico commerciale nella nuova darsena del porto

E’ stata riaperta oggi la circolazione del traffico commerciale nella nuova darsena del porto di Ancona, temporaneamente ferma per le conseguenze del maltempo. Attualmente ci sono due navi in sosta: una portacontainer e una con un carico di barre di alluminio. Regolare il traffico dei traghetti. Alle 7 è arrivata puntuale la Marko Polo della compagnia Jadrolinija da Spalato. Da Venezia è arrivata questa mattina la Cruise Europa - Grimaldi Minoan che ha imbarcato 65 tir per ripartire verso i porti greci di Igoumenitsa e Patrasso. Nel pomeriggio è arrivata la Olympic Champion della Anek da cui sono sbarcati 80 tir. Sono stati caricati a bordo, in direzione Igoumenitsa, 70 tir, 50 auto e 2 bus.

Nella mattinata, a causa delle difficoltà di circolazione in autostrada in alcuni tratti dell’Emilia Romagna per le abbondanti nevicate, il Cov ha chiesto all’Autorità di sistema portuale di tenere in sosta i mezzi pesanti diretti verso nord. Dopo la riunione del pomeriggio, questa limitazione è stata rimossa. I tir sono stati accompagnati verso l’autostrada in staffette da 20 mezzi. La viabilità all’interno dell’area portuale è regolare. Strade, parcheggi e piazzali sono puliti.