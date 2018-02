Maltempo, mezzi del Comune sulle strade: arterie principali sgombre dalla neve

JESI - Tutte le arterie principali e le maggiori strade secondarie sono sgombre da neve e perfettamente percorribili con veicoli dotati di gomme termiche o catene. E' questa la situazione a Jesi, colpita nella notte da una vera e propria bufera di neve.

I mezzi pubblici funzionano regolarmente, sia nel trasporto urbano che in quello extraurbano e per fortuna non sono state registrate particolari criticità. I mezzi spazzaneve - che dopo aver terminato un primo turno a mezzanotte - hanno ripreso a lavorare ininterrottamente dalle 4 di questa mattina, stanno continuando l’opera di pulizia delle altre strade minori. Resta in funzione il numero verde 800 345393 esclusivamente per chiamate di emergenza. L'Amministrazione ha invitato i cittadini ad utilizzare i veicoli solo per assoluta necessità, mentre per chi si muove a piedi la raccomandazione a prestare la massima attenzione per la presenza di ghiaccio.