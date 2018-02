Allerta meteo, ambulanza della Croce Gialla per il trasporto dei farmaci urgenti

Trasportare i farmaci durante il maltempo che dovrebbe interessare il capoluogo. Lunedì 26 febbraio, dalle 8 alle 19, la Croce Gialla di Ancona metterà a disposizione un mezzo in caso di consegna di farmaci urgenti a tutte quelle persone sopratutto anziani in difficoltà causa avverse condizioni meteo. Eventuali richieste dovranno essere inoltrate al centralino 071 5015 con un certo preavviso in modo di dare tempo ai volontari di pianificare il servizio.