AnconAmbiente, il servizio di raccolta rifiuti torna gradualmente operativo

Da oggi (giovedì 1 marzo) il servizio di raccolta rifiuti gestito da AnconAmbiente tornerà gradualmente operativo salvo il ripetersi di intense precipitazioni nevose. Il disservizio di questi ultimi giorni è stato causato dalle avverse condizioni meteo climatiche che non hanno permesso lo svolgimento dell’attività di routine e, in particolare, dall’impossibilità di raggiungere alcune aree di smaltimento situate nelle zone interne che hanno fatto registrate cumuli nevosi al suolo di circa 60/70 cm. Il miglioramento generale della situazione di queste ultime ore consentirà all’azienda di riprendere la propria attività, laddove vi siano i presupposti di sicurezza per poterla eseguire.

Rimarrà ancora chiuso, invece, il CentrAmbiente di Posatora che riaprirà venerdì 2

marzo con il seguente orario:

- da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 17,30

- sabato dalle 08.30 alle 12.00 (numero verde 800.680.800).