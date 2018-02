Neve, ripartono i traghetti: riaperta la viabilità ad auto e mezzi pesanti

L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in coordinamento con la Capitaneria di porto, ha deciso di riaprire la viabilità portuale al traffico delle automobili e dei mezzi con prodotti deperibili a bordo delle navi già in sosta da ieri nello scalo. La decisione è stata presa a seguito della riunione di questa mattina del Comitato operativo viabilità della prefettura di Ancona. Le altre tipologie di mezzi pesanti rimarranno in sosta sulle banchine per non intasare la viabilità locale visto che rimane il divieto di transito sull’autostrada A14 ai mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate.

Sarà consentito invece a tutti i mezzi già in porto di procedere agli imbarchi sui tre traghetti presenti nello scalo, AF Michela, con destinazione Durazzo, e Cruise Europa ed Olympic Champion con destinazione Igoumenitsa-Patrasso. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, grazie agli interventi di pulizia delle strade e dei piazzali portuali previsti dal piano neve coordinato dalla Autorità di sistema portuale, ha consentito di emanare il nuovo provvedimento. Al momento sono circa 180 i mezzi pesanti in sosta nelle aree portuali, con altrettanti in attesa di sbarco sui traghetti arrivati ieri ad Ancona dalla Grecia. Una situazione che si risolverà progressivamente quando l’A14 sarà riaperta al traffico dei mezzi pesanti. Per gli autotrasportatori e per tutti i passeggeri rimangono attive le misure del piano neve emanate 24 ore fa, con le sale riscaldate del terminal biglietterie e dell’ex stazione passeggeri al molo Santa Maria.

Le sale di attesa rimarranno aperte fino al termine della situazione di limitazione al traffico autostradale, vigilate da guardie giurate giorno e notte. Sempre aperto e presidiato tutta la notte il varco pedonale del molo Santa Maria per consentire a passeggeri ed equipaggi delle navi ormeggiate di poter circolare liberamente. La notte scorsa, su richiesta della Autorità di sistema portuale e con la scorta della Capitaneria di porto, la protezione civile ha effettuato un passaggio nelle aree di sosta dei camion con un mezzo di soccorso dotato di generi di conforto caldi per tutti i camionisti che hanno scelto di restare a bordo dei loro mezzi. Massima attenzione, quindi, a tutti i passeggeri che hanno trovato assistenza sia in ambito portuale sia a bordo delle navi.