Maltempo, piano neve attivo in tutti gli ospedali marchigiani

Mentre continua a nevicare su gran parte della Regione, piano neve attivo in tutti gli ospedali marchigiani. Spalatori e mezzi costantemente in azione dove scende ancora la neve. In molti ospedali, come a Torrette e a Marche Nord, trasformate le reperibilità in guardie attive (i medici in reperibilità restano all'interno dell'ospedale a tempo pieno per garantire il servizio senza soluzione di continuità e scongiurare il rischio di non poter raggiungere il luogo di lavoro per il maltempo).

In tutti i nosocomi marchigiani si lavora per garantire la massima accessibilità, in seguito alla direttiva emanata venerdì scorso dalla Regione, che chiedeva di mettere in campo i piani neve relativamente alle vie di accesso e alla garanzia delle scorte, di materiali e di gasolio.