Allerta neve, riunione del coc: 11 le ditte al lavoro per pulire le strade

Scuole chiuse lunedì e martedì, sorvegliate speciali già da stanotte le frazioni per le quali la Protezione civile regionale annuncia già neve tra sabato e domenica mentre per Ancona è attesa nella tarda mattinata di domani.

Si è riunito questa mattina al Comando della polizia municipale delle Palombare il COC, il centro operativo comunale con la presenza dell'assessore alla Protezione civile Stefano Foresi, del direttore generale Giancarlo Gasparini , del comandante Polizia Municipale Liliana Rovaldi con la partecipazione dei tecnici comunali e dell'architetto Sergio Cordiali dell'Ufficio tecnico dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti. Il Coc è in costante contatto con la Protezione civile regionale.

SCUOLE

Il sindaco Valeria Mancinelli ha firmato questa mattina l'ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sul territorio comunale e la chiusura degli asili nido del Comune di Ancona, nelle giornate di lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio 2018. Chiusi anche i centri diurni per disabili e i centri di aggregazione gestiti dal Comune.

SPALATORI

Pronto anche il piano di intervento con gli spalatori. Oltre 180 le domande già arrivate. Da lunedì alle 10 in caso di necessità saranno pronti ad intervenire.

VIABILITÀ

Da stanotte la pattuglia della Polizia Municipale, dalle ore 24 alle ore 5, pattuglierà le frazioni per verificare la situazione e accertare le condizioni di intervento.

Il pattugliamento notturno della Polizia Municipale proseguirà per i prossimi giorni anche in città, fino al 28 febbraio. Durante il giorno il controllo del territorio con la verifica delle condizioni di intervento sarà effettuato dai tecnici comunali.

La pulizia delle strade per la viabilità interna degli ospedali Torrette, Salesi, Villa Maria, e via Pastore (magazzino dell'azienda ospedaliera ) e' garantita e organizzata dall'Ufficio tecnico dell'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti. Per le strade di accesso ai 4 ospedali cittadini (Torrette, Salesi, Inrca, Villa Igea) la pulizia delle stesse sarà garantita dalle squadre comunali.

Sono 11 le ditte ingaggiate per la pulizia delle strade comunali alle quali sono state affidate 14 aree di intervento. Le ditte, con i loro mezzi, saranno pronte ad intervenire nel giro di 30 minuti. Saranno prioritariamente oggetto di intervento i punti sensibili quali le direttrici di accesso ai quattro ospedali cittadini, la Prefettura, la Questura e le grandi arterie di comunicazione.

APPELLO DEL SINDACO MANCINELLI

"In caso di neve e ghiaccio, anche perché le previsioni della Protezione Civile regionale viste sinora danno queste informazioni, previsti nella giornata di lunedì 26 e martedì 27 febbraio, fin d'ora invitiamo fortemente i nostri concittadini a limitare al massimo e tassativamente gli spostamenti . Salvo casi di necessità assoluta, vi invitiamo a rimanere a casa e per le uscite comunque necessarie, sappiate fin da ora che bisognerà assolutamente attrezzarsi con gomme termiche o con catene montate. Ma l'indicazione principale è quella di rimanere a casa”.

SENZATETTO

Operativo il piano freddo predisposto dall'Assessorato ai servizi sociali con il raddoppio dei posti letto ad un Tetto per tutti. Sindaco e Prefetto hanno chiesto e ottenuto l'apertura già da stanotte della sala di attesa della stazione ferroviaria con la collaborazione e la presenza della unità di strada per accogliere i senza tetto. Per eventuali emergenze o informazioni i numeri del COC saranno attivi dalle ore 15 di oggi pomeriggio: 071/2223008 2223067, fax 4046.