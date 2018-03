Maltempo, la Protezione civile proroga l'allerta meteo: le previsioni per le prossime ore

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per mare e vento valido su tutte le Marche dalle ore 00 del 24 del 22 marzo, posticipando quindi di 24h l'allerta meteo di ieri. Intensi flussi nord-orientali, rafforzati da un minimo barico presente sul mar Tirreno in transito verso est, continueranno a favorire venti forti nord-orientali con intensità media di vento teso e locali raffiche fino a burrasca, e mare con onda da nord-est molto mosso, localmente agitato, in particolare al primo mattino e dalla serata.

Già da questa notte la perturbazione ha interessato l'intera Vallesina, con alcuni paesi che si sono risvegliati sotto paesaggi imbiancati. Neve anche fino a mezzo metro sulle zone montuose, mentre non più di 15 centimetri quella caduta nelle zone tra i 150 ed i 250 metri d'altezza.