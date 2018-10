Meteo, l'estate è ormai alle porte: temperature in picchiata

Ancora poche ore di sole, poi nel weekend l'arrivo di aria fredda ed una perturbazione che interesserà gran parte della nostra provincia. Secondo ilmeteo.it infatti, già da venerdì sera potrebbero esserci dei rovesci in alcune zone dell'anconetano. Poi sabato e domenica ombrelli aperti in tutto il territorio, con piogge e temporali che faranno rimpiangere il recente addio alla bella stagione. Le minime dovrebbero attestarsi sui 15 gradi, mentre le massime saranno di 22 gradi. Ad Ancona città temporali previsti per tutta la giornata di domenica 7 ottobre, mentre sabato il tempo dovrebbe essere variabile con qualche rovescio a partire dal tardo pomeriggio.